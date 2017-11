Policiais evitam tentativa de suicídio na Castello Branco

Homens do Corpo de Bombeiros, ViaOeste e Polícia Militar conseguiram agora a pouco, por volta da 15h40, resgatar um homem que ameaçava se jogar do viaduto do Km 50 da Rodovia Castello Branco, em Araçariguama. Segundo informações, o homem é casado, tem três filhos e a possível separação do casal o levou a querer tirar a própria vida.

O trabalho de convencimento para que não pulasse durou cerca de duas horas. Durante todo o tempo a entrada e saída da cidade por esse viaduto ficaram interrompidas. Um congestionamento chegou a se formar no acostamento da rodovia o sentido Capital. Já na pista sentido Interior, onde o homem se encontrava, teve uma das faixas de rolamento interrompida.

O vídeo gravado pela reportagem mostra o instante em que o homem desiste de pular e entra na viatura do Corpo de Bombeiros. O trabalho das equipes foi aplaudido pelas centenas de pessoas que acompanhavam a ocorrência.