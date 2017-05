Posto do Sebrae promove oficinas “Sei Vender” e “Equipe Motivada”

O Posto Sebrae/SP de Atendimento ao Empreendedor de São Roque (PAE), vinculado ao Departamento de Desenvolvimento da Prefeitura, realiza na terça-feira (16), as oficinas “Sei Vender” e “Equipe Motivada’.

A Oficina “Sei Vender” será realizada das 13 às 17.00 horas e vai ensinar aos participantes a ampliar as vendas utilizando os componentes de marketing: preço, praça e promoção. Esses passos também podem levar seu empreendimento a alcançar uma maior lucratividade.

Na oficina “Equipe Motivada” que acontece das 18 às 21 horas, dentre os temas abordados neste módulo, estão relações humanas, desafios de liderança, promoção de trabalho em equipe, gerenciamento de conflitos, atributos para fortalecer as relações de trabalho, além de outros itens relativos ao assunto.

O evento deseja sensibilizar o microempreendedor para a utilização de alguns conceitos de marketing na gestão do negócio, visando o posicionamento correto da empresa no mercado e a adequação do produto no ponto, preço e promoção, de acordo com o público.

Interessados devem entrar em contato pelo número de telefone (11) 4784-1383. As inscrições podem ser feitas até o dia 12/05 no próprio PAE, localizado na Rua Rui Barbosa, 693, Centro (primeiro prédio da entrada da Brasital).

Os dados necessários para a inscrição são: nome; CPF; RG; telefones; email; data de nascimento; escolaridade; endereço completo e CNPJ.

O evento será realizado na sede da ACIA – Associação Comercial de São Roque às 13h. O número de vagas é limitado e a participação é gratuita.