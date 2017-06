Prazo para alistamento militar termina na próxima sexta-feira

O prazo para o alistamento militar obrigatório deste ano termina na próxima sexta-feira (30). Segundo levantamento, cerca de 300 mil jovens em todo o País ainda não se apresentaram nas Juntas do Serviço Militar (JSM) para o processo.

Todos os jovens brasileiros do sexo masculino que completam 18 anos em 2017 são obrigados a comparecer à Junta mais próxima a sua casa para o alistamento. Caso more no exterior, o cidadão deverá procurar os consulados ou embaixadas do Brasil.

“Estar em dia com o serviço militar evita algumas restrições como obter passaporte, exercer cargo público e até mesmo receber qualquer prêmio do governo federal”, ressalta o coordenador do Serviço Militar do Ministério da Defesa, Coronel André Buarque Ribeiro dos Anjos.

Todo ano, cerca de dois milhões de jovens fazem o alistamento militar e aproximadamente 100 mil são incorporados às Forças Armadas.

Alistamento online

Os moradores dos Estados do Amapá, Pará, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,Tocantins, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo também podem se alistar pela internet.