Prazo para renovação do FIES é prorrogado para 30 de novembro

Estudantes de todo o País terão mais 10 dias para renovar seus contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). A data final para o aditamento é 30 de novembro.

O Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (21) trará a publicação da portaria que oficializa a prorrogação do prazo. O normativo também estende para 30 de novembro o período para a realização de transferência integral de curso ou de instituição de ensino e de solicitação de extensão do prazo de utilização do financiamento.

Renovação

Os contratos do financiamento devem ser renovados a cada semestre. O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas faculdades. Os estudantes devem validar as informações inseridas pelas instituições no Sistema Informatizado do Fies (SisFies).