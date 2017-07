Prefeito Claudio Góes fala ao O Democrata sobre os 180 dias de seu governo

O prefeito de São Roque, Claudio Góes falou à nossa reportagem das dificuldades, planos e da experiência de administrar a cidade nestes primeiros 180 dias de seu governo. Na entrevista ele trouxe novidades sobre o a recuperação do Acesso e sobre o cumprimento do acordo firmado com a Viação São Roque para permanecer operando na cidade, além de outros temas importantes. Acompanhe:

O Democrata – É notório que o senhor encontrou diversos problemas na prefeitura desde que assumiu em 1º de janeiro. Qual a situação financeira encontrada na prefeitura pela sua administração?

Claudio Góes – Logo que assumimos fizemos um balanço em todos os setores da administração e encontramos uma série de problemas nos mais diversos departamentos da prefeitura. Herdamos uma dívida financeira de mais de R$ 12 milhões, da qual já quitamos quase R$ 10 milhões, restando pouco mais de R$ 2.3 milhões que serão pagos até o final de 2017. Nosso departamento de Finanças detectou um orçamento com receitas superestimadas, o que nos fez prever um rombo orçamentário de aproximadamente R$ 20 milhões em 2017. Quanto ao orçamento estamos fazendo ajustes constantes para que possamos equilibrar as receitas que foram superestimadas e assim evitar que haja desequilíbrio orçamentário. Também recebemos uma dívida de R$ 1,8 milhão do governo anterior com o Fundo de Seguridade Social e dividimos esse passivo em 46 parcelas e quitaremos o valor ainda dentro do meu governo. Assim estamos colocando a casa em ordem e equilibrando as finanças do município.

O Democrata – Logo nos primeiros dias do seu governo o senhor suspendeu a intervenção na Santa Casa e devolveu o hospital para a Irmandade. O senhor acha que melhorou o atendimento com essa medida?

Claudio Góes – Detectamos um processo de intervenção bastante complicado. Números que mostravam a não necessidade da intervenção. Entendemos assim, através do nosso departamento Jurídico, também de Finanças e da diretoria da Saúde acabar com a intervenção e devolver o hospital a quem de direito

Quando o governo anterior decidiu pela intervenção no hospital, a assessoria informou que a medida era para garantir o atendimento médico à população. Na época, uma sindicância foi aberta para investigar a Santa Casa e teria encontrado irregularidades na prestação de contas.

As informações não condiziam com a realidade dos documentos, por isso decidimos revogar a intervenção no hospital. Inicialmente a prefeitura firmou um acordo com a Irmandade para dar apoio na manutenção até que o convênio fosse revisto. As condições financeiras foram analisadas para que, a Santa Casa pudesse se recuperar, inclusive com a criação do Comitê Gestor que auxiliou a Irmandade nestes primeiros 180 dias.

Nestes seis meses a administração tem trabalhado incessantemente na busca de uma solução para o equilíbrio financeiro da Santa Casa e a prefeitura tem feito a sua parte, repassando em dia os recursos para a manutenção do hospital. Gostaria de destacar a importância que teve o Comitê Gestor para esse momento de transição por que passou a Santa Casa.

É importante destacar que nesses primeiros 180 dias já repassamos valores da ordem de R$ 10.370.805,92 para a gestão do hospital.

O Democrata – Outro ponto importante de seu governo foi a suspensão do Contrato da Zona Azul e posterior retomada, além da manutenção da Viação São Roque como detentora da concessão do serviço de transporte em nossa cidade. Gostaria que senhor falasse sobre esses assuntos.

Claudio Góes – O contrato da Zona Azul foi suspenso por 60 dias, não houve finalização do mesmo. O departamento Jurídico encontrou 14 apontamentos do Tribunal de Contas, então foi uma medida tomada sob a orientação do Jurídico e Administrativo.

O que está acontecendo no formato jurídico hoje, quando se faz a suspensão você dá direito de a outra parte se manifestar, a empresa entrou com a defesa dentro do prazo e o jurídico analisou as alegações da mesma. Eu sou totalmente favorável a Zona Azul, porque ela organiza e disciplina o trânsito, principalmente em uma cidade com ruas estreitas como a nossa.

Faz parte do processo suspender, aguardar a manifestação e tomar as providências devidas.

Em maio após a assinatura de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) o serviço voltou a operar normalmente e com os problemas de operacionalidade como o fracionamento de horário e emissão de recibos sanados e até o mês de agosto todos os equipamentos serão substituídos atendendo assim as necessidades da população.

Quanto a Viação São Roque, a prefeitura não decidiu simplesmente mantê-la. Antes de decidir pela rescisão do contrato, decidiu exigir o cumprimento das obrigações legais e contratuais de concessão pública. O rompimento deste contrato não é tão simples como muitos pensam, não se trata apenas de avaliar a questão jurídica, mas principalmente as questões relacionadas aos departamentos de Finanças e Planejamento. E principalmente manter funcionando o transporte coletivo de que tanto a população precisa. O governo abriu procedimento prévio exigido pela lei, para exigir da empresa o cumprimento do contrato, que, se não atendido resultaria na ineficácia do contrato, ou seja, o rompimento por inadimplemento contratual. O governo passado não fez isso, deveriam ter aberto este procedimento, mas não o fizeram. Há um contrato público firmado entre a prefeitura e a Viação São Roque, que foi renovado pelo governo anterior. O atual governo há 180 dias vem administrando o município e, dentre outros assuntos de extrema importância, está buscando resolver os problemas do transporte público da cidade. Por isto que, por força do dever legal de exigir que as obrigações assumidas no contrato sejam executadas e cumpridas com eficiência e qualidade, então, decidi antes de romper o contrato exigir o seu cumprimento.

Se não está perto do ideal, a operação do transporte melhorou e a empresa cumpriu o acordo, pois já estão circulando todos os 20 ônibus (alguns 0 km e outros com vida útil de até 5 anos) que vieram para renovar a frota e assim cumprimos o compromisso assumido com a população para a melhoria do transporte coletivo.

O Democrata – O senhor anunciou no mês de março em uma entrevista coletiva a redução de diversos contratos que estavam em vigor na administração passada. Quais foram esses contratos e de quanto é a economia dessa negociação?

Claudio Góes – Lixo – Nós conseguimos reduzir o contrato com a empresa coletora do lixo, entre R$ 300 e R$ 350 mil mês no contrato emergencial, embora já tenhamos uma licitação sendo preparada para quando esse contrato vencer. A licitação está sendo preparada paralelamente ao contrato emergencial vigente, inclusive com um diferencial, faremos uma licitação para a destinação e outra para coleta, varrição e transporte, até por uma questão de economia. Além disso, conseguimos reduzir o valor do contrato da cesta básica, iluminação pública, segurança nas escolas, reduzimos o número de veículos alugados, tudo isso representa uma economia de aproximadamente R$ 7 milhões ano que ajuda na redução do déficit orçamentário como disse no início da entrevista.

O Democrata – Já que o senhor falou em redução de veículos alugados, como foi possível o início da renovação da frota e quanto representa em economia com locação de carros?

Claudio Góes – O departamento de Finanças detectou no início do nosso governo disponibilidade orçamentária em áreas específicas, por exemplo, nas áreas de saúde, trânsito, educação e outros departamentos, para aquisição de veículos, recursos financeiros específicos que não afetam as despesas orçamentárias. Então adquirimos 23 veículos, e com pagamento a vista. Destes 13 veículos já estão à disposição dos departamentos de Saúde, Planejamento, Trânsito, Educação e Bem-Estar Social. Nos próximos dias serão incorporados a frota vans para o departamento de Educação, Saúde, ambulâncias e 1 veículo para o trânsito, além de 2 carros para a Guarda Municipal. Os recursos que gastaríamos com o aluguel acabaram sendo usados na aquisição de novos veículos, isso vai gerar uma economia de R$ 1.377.000,00 ano, a partir de 2018.

O Democrata – Logo no início de seu governo houve a concessão de uma Anistia Fiscal. Quais os números alcançados com esse benefício?

Claudio Góes – O valor da inadimplência dos tributos municipais era de aproximadamente R$ 126 milhões, então como forma de melhorar o caixa da prefeitura mandamos a Câmara o projeto de Anistia Fiscal. Até agora recebemos R$ 3.112.304,29 e temos a receber R$ 3.572.025,79 dos parcelamentos efetuados até 30/06. Até 14 de agosto o contribuinte poderá gozar de 75% em juros e multa.

O Democrata – O secretário de Estado de Turismo esteve recentemente em São Roque e anunciou liberação de recursos do DADE que estavam represados desde a administração anterior. Gostaria que o senhor falasse desse assunto e também de como o governo tem se relacionado com parlamentares na busca de emendas para futuras obras?

Claudio Góes – Logo que assumimos nossa grande preocupação foi com a obra da av. Marginal. Estávamos na iminência de perder os recursos por falta de projeto. Elaboramos todos os projetos, obtivemos as licenças exigidas e regularizamos os documentos necessários nos 3 primeiros meses, e assim tivemos condições de iniciar a obra. Só para você ter uma ideia vou enumerar o que foi feito no meu governo até agora, visando a recuperação destes recursos. Regularizamos a documentação de obras já aprovadas anteriormente e que estão em andamento.

Verbas do DADE que foram recuperadas: Estrada do Caetê fase 1, revitalização da área central e construção da pista de skate.

Verbas Federais: Reconstrução da Av. Marginal, Casas Populares do Conjunto Lago dos Patos, recapeamento do Jardim Flórida e Bandeirantes, revitalização das praças de São João Novo que será entregue hoje e do Distrito de Maylasky com entrega prevista para agosto.

Verbas Estaduais: Quadra poliesportiva do Jardim Brasília, pavimentação da Estrada do Mandovi 2 e reforma e melhoria do Estádio Municipal Quintino de Lima.

Outros convênios foram retomados e em breve estas obras serão iniciadas.

DADE: Revitalização da Brasital fase 2, projeto executivo e implantação de sinalização turística.

Federal: Recapeamento das ruas do Jardim Conceição, Vila Amaral e Parque Aliança, recapeamento das ruas no bairro do Junqueira, elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, recapeamento de ruas na Vila Nova, pavimentação e drenagem na rua Antonio Meleiro, construção de creches no Taboão, Campininha e Vila São José.

Estaduais: Construção da ponte na Vila Maciel e no Jardim Guaçu.

Também firmamos novos convênios para obras que serão iniciadas nos próximos meses.

DADE: Pavimentação da Estrada do Caetê fase 2 e pavimentação da Estrada Cefri/Angolana fase 1 e 2.

Federal: Recapeamento das ruas Epaminondas de Oliveira, Amador Bueno, Sotero de Souza, Bahia, 1º de Maio, São Joaquim, Tenente Siqueira Campos e Engenehiro Gaspar Ricardo.

Estadual: Pavimentação da Rua Roque Soares de Camargo em Gabriel Piza, Giuseppe Garzella em São João Novo e trecho da Av. Aracaí.

Portanto desde o primeiro dia de mandato estamos trabalhando no sentido de buscar recursos para melhorar as condições de vida de nosso cidadão.

O Democrata – O senhor vem cobrando dos órgãos responsáveis desde o início do mandato a recuperação do acesso a Castelo Branco. Publicamos matéria na semana passada sobre a situação precária em que se encontra aquela rodovia, quando teremos uma solução definitiva para esse problema?

Claudio Góes – Sobre esse assunto tenho novidades. Ontem foi publicado no Diário Oficial, o edital de licitação para a recuperação dos taludes e da pista nos kms. 4,8; 7,5 e 8 da Lívio Tagliassachi. Concomitante a isso venho reivindicando desde o início do meu mandato, não só essa recuperação localizada, como também melhorias e ampliação nos 8 km de rodovia. Ontem, durante visita ao DER, solicitei a abertura da passagem sob via férrea na Rodovia Quintino de Lima.

O Democrata – O senhor poderia dizer o que foi feito para manutenção e conservação da cidade neste período?

Claudio Góes – Foram atendidas mais de 80 ruas e estradas do município, realizamos operação tapa buraca em 40 bairros aproximadamente e foi utilizado 700 toneladas de massa asfáltica que equivale a 70 caminhões, roçadas abrangeram 98 locais e mais de 40 ruas foram capinadas, sem falar que tínhamos mais de 1000 protocolos pedindo a realização de podas de árvores, demanda que vinha desde o ano de 2013.

O Democrata – Para finalizar, que balanço o senhor faz desses primeiros 180 dias como homem público?

Claudio Góes – Tenho trabalhado duro para retribuir a confiança depositada em mim pela população de nossa cidade. Sei que as vezes o remédio utilizado é amargo e não conseguimos atender as necessidades da coletividade com a rapidez que gostaríamos, mas tenho certeza que com seriedade, transparência e principalmente trabalho, vamos resgatar o crescimento e governar na busca da construção de dias melhores para São Roque.