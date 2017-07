Prefeitura abre inscrições do 2º lote dos Cursos Profissionalizantes

O Departamento de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, através da Divisão de Indústria Comércio e Serviços promoverá o 2º lote de Cursos Profissionalizantes – PRONATEC Voluntário 2017.

O PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) foi idealizado e criado para possibilitar que jovens se qualifiquem e se destaquem no mercado de trabalho.

A prefeitura vem se empenhando ativamente em construir políticas alinhadas com o governo federal e estadual que facilitem a vida de jovens que queiram estudar e trabalhar. Já não é novidade que o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e com isso é necessário que os jovens invistam na sua formação acadêmica.

O segundo lote do PRONATEC Voluntário no município de São Roque, oferece 200 vagas para cursos de Assistente de Planejamento, Programação e Controle de Produção, Inspetor de Qualidade, Auxiliar de Fiscalização Ambiental, Reciclador, Iluminador Cênico, Operador de Câmera, Língua Brasileira de Sinais (Libras), Introdução à Interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e Produtor de Cerveja.

Os candidatos deverão ter escolaridade entre ensino fundamental I, II e ensino médio completo, de acordo com a especificação do curso escolhido.

Serão cursos a distância, certificados, com carga horária entre160 e 250 horas, abertos à população residente em São Roque. As inscrições poderão ser realizadas no Acessa SP, Rua Mal. Deodoro, 193, caso o interessado não tenha computador ou internet.

Pré requisitos:

Ter idade mínima entre 15 e 18 anos completos e acesso à internet

Período de Inscrições – 31/07 a 10/08/2017

Pré Cadastro somente através do site da Prefeitura de São Roque www.saoroque.sp.gov.br/serviços/cursos

Para garantir uma vaga no 2º lote do PRONATEC VOLUNTÁRIO 2017 é muito fácil, basta seguir alguns passos:

Acesse a página da prefeitura; http://www.saoroque.sp.gov.br/portal/servicos/Cursos-Profissionalizantes

Conheça os cursos disponíveis;

Faça a sua pré-inscrição SÓ SERÃO ACEITOS 1 CURSO POR CPF.

Você será contatado por e-mail para confirmação da sua inscrição e recebimento da senha de acesso à plataforma.