Prefeitura abre inscrições para barracas das Festas de Agosto

A Prefeitura da Estância Turística de São Roque abre, a partir desta segunda-feira, dia 12, as inscrições para os interessados em comercializar seus produtos nas barracas das Festas de Agosto de 2017. As inscrições seguem até o dia 30 de junho. Este ano, o período de inscrição será o mesmo tanto para entidades, como para barracas particulares.

As inscrições serão realizadas no setor de Protocolo da Prefeitura, localizado na Rua São Paulo, 966 – B. Taboão, das 10h às 16h. Será necessário preencher o requerimento e pagar uma taxa de expediente de R$ 10,87. Os interessados devem apresentar uma cópia do RG e CPF, além dos originais, comprovante de endereço atual e uma foto da barraca em outro evento ou feira.

Os valores variam de acordo com o tamanho do espaço solicitado e outros critérios estabelecidos. Mais informações pelo telefone 11 47849630 – Departamento de Turismos e Desenvolvimento Econômico – Rua São Paulo, 966 – Bairro do Taboão.

Confira abaixo as condições, cronograma e demais dúvidas sobre as inscrições:

Somente serão aceitas inscrições para trabalho com produtos alimentícios na Avenida Tiradentes, entre a Rua Rui Barbosa e a Avenida John Kennedy, e todas as barracas deverão ser alocadas do lado direito no sentido Centro – Bairro; não serão aceitas inscrições para produtos manufaturados que não sejam alimentícios de qualquer natureza, para esta festividade;

As barracas deverão ter largura máxima de quatro metros impreterivelmente;

A Praça da Matriz, o Largo dos Mendes, o primeiro quarteirão da Avenida João Pessoa, o primeiro quarteirão da Avenida Tiradentes, entre a Praça da Matriz e a Rua Rui Barbosa, e a Rua Enrico Dell”Acqua, entre a Rua Dr. Stevaux e a Rua Comendador Inocêncio, estão sob responsabilidade dos FESTEIROS DE SÃO ROQUE 2017, no período de 29 de julho de 2017 a 17 de agosto de 2017;

Ao protocolar a solicitação, o munícipe receberá um manual de normas e procedimentos sobre montagem, desmontagem e uso das barracas nas festividades; quaisquer dúvidas devem ser sanadas junto aos departamentos de Planejamento e Meio Ambiente, Finanças (Divisão de Rendas) e Turismo.

Cronograma:

12/06/2017 – abertura de inscrições para entidades e demais interessados em participar das festividades, no Setor de Protocolo da Prefeitura da Estância Turística de São Roque;

30/06/2017 – fechamento de inscrições para entidades e demais interessados em participar das festividades, no Setor de Protocolo da Prefeitura da Estância Turística de São Roque;

22/07/2017 – prazo máximo para protocolo do projeto definitivo das FESTAS DE AGOSTO 2017 junto ao Corpo de Bombeiros e Promotoria Pública;

29/07/2017 – início das atividades da festa na Praça da Matriz, Av. João Pessoa, primeiro quarteirão da Avenida Tiradentes (entre a Praça da Matriz e a Rua Rui Barbosa) e a Rua Enrico Dell”Acqua;

30/07/2017 – entrada dos Carros de Lenha;

01/08/2016 – pintura e marcação das barracas na Avenida Tiradentes e Rua Enrico Dell”Acqua;

02/08/2016 – início das montagens das barracas das entidades e demais interessados;

04/08/2016 – início das atividades das barracas das entidades e demais interessados;

16/08/2017 – término das festividades;

17/08/2017 – desmontagem completa das barracas e limpeza do local.