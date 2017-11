Prefeitura abre inscrições para Processo Seletivo na área da Educação

O Departamento de Educação da Prefeitura de São Roque, está com as inscrições abertas visando o processo seletivo para contratação temporária excepcional de interesse público, nas funções de Auxiliar de Educação Básica, Estágio Remunerado, Professor Adjunto de Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, Professor Adjunto para aulas de Informática e Professor Adjunto de Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, com habilitação para o Atendimento Educacional Especializado.

Os requisitos mínimos exigidos para os candidatos a Auxiliares de Educação Básica é o ensino médio completo e deverão cumprir carga horária de 40 horas semanais.

Para Estágio Remunerado, o candidato deverá estar matriculado e frequentando Instituições de Ensino Superior, no curso de Pedagogia ou curso de Licenciatura de Graduação Plena nas áreas de Ciências, Artes, Educação Física, Geografia, História, Matemática e Língua Portuguesa.

Para Professor Adjunto de Educação Infantil, o candidato deverá ter Curso Superior em Pedagogia ou Curso Normal Superior com habilitação para o magistério na Educação Infantil ou séries iniciais do Ensino Fundamental.

Para Professor Adjunto de Ensino Fundamental I, o candidato deverá ter Curso Superior em Pedagogia ou Curso Normal Superior com habilitação para o magistério na Educação Infantil ou séries iniciais do Ensino Fundamental.

Para Professor Adjunto de Ensino Fundamental II, nas áreas de Língua Portuguesa, História, Geografia, Ciências, Matemática, Educação Física, Arte e Inglês, os requisitos são: Curso Superior, Licenciatura de Graduação Plena, com habilitação específica em área própria ou Curso Superior em área correspondente com a complementação nos termos da legislação vigente.

Professor Adjunto de Ensino Fundamental II para ministrar aulas de Informática terá que ter a seguinte formação, Curso Superior, Licenciatura de Graduação Plena, com habilitação específica em área própria ou Curso Superior em área correspondente com a complementação nos termos da legislação vigente e Curso básico de Informática de, no mínimo, 100 horas.

Professor Adjunto de Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II, com habilitação para o Atendimento Educacional Especializado (AEE), os requisitos exigidos são Curso Superior em Pedagogia ou Curso Normal Superior com habilitação para o magistério na Educação Infantil e/ou séries iniciais do Ensino Fundamental ou Curso Superior em Pedagogia ou Curso Normal Superior com habilitação para o magistério nas séries iniciais do Ensino Fundamental ou Curso Superior, Licenciatura de Graduação Plena, com habilitação específica em área própria ou Curso Superior em área correspondente com a complementação nos termos da legislação vigente e Pós-graduação em Educação Inclusiva ou Formação em Atendimento Educacional Especializado, com carga horária mínima de 180 horas.

O processo seletivo destina-se a atuação dos candidatos aprovados será nas Unidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental da rede municipal de ensino. Cumprirão carga horária de 20 horas semanais, de 2ª a 6ª feira, com exceção dos postulantes as vagas de Auxiliares da Educação Básica, cuja carga horária é de 40 horas semanais.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela Internet, através do endereço eletrônico www.processoseletivo.educasaoroque.sp.gov.br no período das 8h do dia 06 às 16h do dia 10 de novembro de 2017.

As provas serão realizadas no dia 26 de novembro no período da manhã para Auxiliar de Educação Básica e Professor Adjunto de Ens. Fund. I e II para ministrar aulas de Informática. No período da tarde para Professor Adjunto de Ed. Infantil, Ens. Fund. I e II com habilitação para o AEE e no dia 03 de dezembro no período da manhã para Professor Adjunto de Educação Infantil e Professor Adjunto de Ens. Fund. II e na parte da tarde para Estágio Remunerado e Professor Adjunto de Ensino Fundamental I.

O candidato que tiver interesse, poderá se inscrever em mais de uma função, de acordo com os requisitos de cada uma e desde que as provas sejam em horários e dias distintos.