Prefeitura apresenta o projeto de reconstrução da marginal para a população

Como parte do Projeto de Trabalho Técnico Social realizado junto a Caixa Federal, aconteceu no ultimo dia 18 no Colégio Objetivo um encontro com os moradores e comerciantes do entorno da obra da Marginal.

Logo na abertura do evento a empresa que venceu a licitação para a realização do PTTS, Cia Burucutu, apresentou cada etapa do projeto e seus objetivos. Segundo a representante da empresa Carla Tito Alves a proposta é focar em um trabalho educativo sobre mobilização urbana, cuidado com o meio ambiente e a importância da coleta de material reciclável através de parcerias, utilizando-se da linguagem pedagógica e cultural.

Em seguida, o Engenheiro Fred Vieira do Departamento de Planejamento da prefeitura de São Roque mostrou passo a passo as etapas da obra de reconstrução.

Esclareceu que embora a obra já esteja bem avançada algumas interrupções poderão acontecer devido ao clima instável. “A chuva pode atrapalhar o cronograma de obras, o que é bem comum em ações deste porte”, informou Fred.

Para finalizar a Diretora do Departamento de Bem-Estar Social, Márcia Nunes, destacou a importância de um projeto social ser realizado junto a uma obra de engenharia já que impacta diretamente o dia a dia de muitos cidadãos.