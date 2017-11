Prefeitura de São Roque abre parcialmente Av. Marginal

A Prefeitura da Estância Turística de São Roque,informou que nesta sexta-feira, dia 24 de novembro, a partir das 16h, parte da Av. Marginal será aberta ao trânsito de veículos para minimizar os transtornos causados pela sua interdição nos últimos 20 meses.

Neste primeiro momento será liberada a

pista no sentido centro/bairro, como também os acessos, as ruas Marino Camurça e José Brenha Ribeiro.

O trecho da Marginal que foi destruído na enchente do dia 11 de março de 2016, começou a ser reconstruído no dia 08/05/2017, após uma série de gestões realizadas pelo atual governo com o objetivo de recuperá-lo no mais breve espaço de tempo.

Devido aos transtornos que a interdição daquela via vem causando a população de nossa cidade e principalmente aos moradores e comerciantes daquela região que tiveram sua mobilidade prejudicada, o Prefeito Claudio Góes determinou que a pista sentido centro/bairro seja aberta ao trânsito, enquanto se conclui a remoção dos postes, finalização das calçadas, paisagismo, término da construção da passarela sobre o rio e sinalização horizontal e vertical, detalhes finais para a conclusão da obra.

Segundo o Prefeito Cláudio Góes, “a abertura parcial da Av. Marginal demonstra a nossa preocupação em atender os usuários, comerciantes e moradores da região que foram diretamente afetados pelo desmoronamento da avenida. Neste momento não pensamos em evento de inauguração que terá a sua hora oportuna. Nosso grande desafio é solucionar os problemas mais urgentes da nossa comunidade”

A Prefeitura informa que a Divisão de Trânsito estará orientando os motoristas que farão uso daquele trecho da Av. Marginal, até que ela seja definitivamente entregue a população.