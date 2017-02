Prefeitura de São Roque cancela oficialmente o Carnaval

Os tradicionais carnavais de rua realizados em todo o Brasil estão sendo cancelados por algumas prefeituras, devido à falta de verbas e as dívidas das administrações municipais. Algumas cidades mantiveram apenas os bailes e cancelaram os desfiles das escolas de samba.

Em São Roque, o Prefeito Claudio Góes disse nesta quinta-feira, 02, em entrevista coletiva, que a Prefeitura de São Roque não irá disponibilizar verba para o Carnaval.

Na entrevista estavam os presidentes e representantes das escolas Corações Unidos, Unidos da Estação Santa Quitéria e Leões Unidos da 119. Os representantes das escolas entenderam que a cidade passa por um momento de crise financeira, e irão fazer o Carnaval por conta própria.

“Nos reunimos com o prefeito e ele nos mostrou a situação do município, entendemos que a cidade tem outras prioridades no momento, vamos fazer o carnaval por conta própria, com a ajuda de patrocínios e colaboradores e da prefeitura que irá disponibilizar a infraestrutura, disse o Presidente da Escola de Samba Unidos da Estação Santa Quitéria, Marquinho da Fanfarra.

O prefeito disse na entrevista que disponibilizará apenas guardas para fazerem a segurança do evento, algumas ruas serão fechadas para os foliões se divertirem, além de agentes para auxiliar no trânsito.

A Unidos da Estação Santa Quitéria irá desfilar na Avenida Bandeirantes, no dia 28, a partir das 18h, a Escola Corações Unidos vai realizar a “folia” no bairro de São João Novo, dia 25. Já a Leões Unidos da 119, fará o seu carnaval na sede da escola, no bairro Cambará, dia 26.

Cidades do interior cancelam desfiles de Carnaval

Com queda na arrecadação e caixas vazios, prefeituras do interior de São Paulo suspenderam os investimentos no Carnaval de rua e nas escolas de samba neste ano. Em algumas cidades, os blocos vão sair sem apoio oficial. Em outras, o desfile foi mantido, mas a verba será reduzida.

A Prefeitura de Campinas, cidade com mais de 1 milhão de habitantes, não vai patrocinar escolas de samba nem blocos de rua. A administração espera economizar R$ 1 milhão com a medida. Mesmo assim blocos tradicionais como “Unidos do Candinho”, “City Banda” e “Berra Vaca” vão para as ruas a partir de 25 de fevereiro. A venda de abadás e o patrocínio de empresas vai garantir a festa.

O financiamento das escolas de samba de Sorocaba não foi previsto no orçamento municipal para este ano. Com isso, o desfile não acontecerá na cidade de 655 mil habitantes. Conforme comunicado da Secretaria de Cultura, será garantido auxílio na organização e apoio aos blocos que sairão às ruas, “sem gerar gastos para o município”.

Em nota, a Prefeitura de Mairinque disse não realizará festas de carnaval devido à situação de transição administrativa, com o agravante da crise financeira que passa não só o município de Mairinque, mas, todo o Brasil.

A administração municipal, portanto, optou por priorizar áreas de suma importância como a Saúde, Educação e Obras que precisam ter seus quadros de servidores regularizados de imediato e a situação financeira equilibrada para que os atendimentos, fornecimento de medicamentos e programas não sejam prejudicados.

As tradições culturais, no caso o carnaval, são importantes, mas, o momento não é propício para realizarmos essa festa em Mairinque pelos motivos que já esclarecemos.

A prefeita de Araçariguama, Lili Aymar, também anunciou o cancelamento das festividades oficiais do Carnaval em 2017.