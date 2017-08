Prefeitura de São Roque consegue isenção de pedágio para veículos oficiais

Sabedor da crise econômica que afeta todas as cidades do país, o prefeito da Estância Turística de São Roque, Claudio Góes, desde que assumiu a Prefeitura, no dia 1º de janeiro de 2017, vem buscando maneiras de economizar o dinheiro público, uma das soluções encontradas foi procurar a Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) em busca de isenção de pedágios para veículos da administração.

Os veículos não pagarão pedágios quando circularem por rodovias sob concessão da Artesp. “Essa foi uma maneira que consegui para ajudar a reduzir os gastos, uma das alternativas encontradas foi isenção do pagamento de pedágio dos carros da frota municipal, já que estes estão sempre a serviço da população”, observou o prefeito.

Com isso, o município terá uma economia da ordem de R$ 150 mil por ano nos gastos com o transporte, recursos que poderão ser aplicados em outras frentes, como obras prioritárias no município. “Com a economia nesses valores, vamos buscar utilizar o dinheiro público em outros setores, principalmente onde houver mais necessidade”, apontou Claudio Góes.

Para obter o benefício, foi necessário a Prefeitura cadastrar os veículos no Sistema Integrado de Gestão de Frota (Sigef), do Grupo Central de Transportes Internos (GCTI), do Governo do Estado de São Paulo.

Essa isenção é feita por meio de cartões emitidos pela Artesp, que são apresentados nas praças, liberando a passagem do veículo. Cada carro da frota municipal, destinado a viagens interurbanas, possui um cartão. No total, são 194, entre eles ambulâncias, veículos leves, ônibus e caminhões que serão isentados.

Os veículos que serão mais beneficiados são os do departamento de Saúde, que todos os dias levam pacientes para diversas cidades do estado de São Paulo.

A isenção para os veículos vai até o dia 31 de janeiro de 2018, quando a Prefeitura precisará pedir a prorrogação do benefício.