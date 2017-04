Prefeitura de São Roque não terá expediente em razão do feriado

Departamentos e repartições públicas da Prefeitura de São Roque não terão expediente no dia 1º de maio, em virtude do feriado do Dia do Trabalho.

Os serviços essenciais do Departamento de Obras e Serviços Urbanos, do Departamento de Saúde, serviço de Cemitérios e outros setores de interesse público funcionarão em regime de plantão a critério das respectivas diretorias.

O expediente volta ao normal na segunda-feira, 24 de abril, a partir das 8h. O atendimento ao público será realizado das 10h às 16h.

O Dia do Trabalho

O Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador é comemorado anualmente em diversos países do mundo, e representa o momento que os empregados e as empresas têm para refletir sobre as legislações trabalhistas, normas e demais regras de trabalho.