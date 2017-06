Prefeitura de São Roque realizou Curso de Introdução ao Cultivo Orgânico

A Divisão de Desenvolvimento Rural da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, realizou na segunda-feira (26), no auditório da UPD-AE São Roque, que fica na Av. 3 de Maio, 900, Jardim Maria Trindade, o Curso de Introdução ao Cultivo Orgânico.

O evento teve como público alvo os produtores orgânicos e demais interessados, cujo objetivo é aprofundar os conhecimentos na produção de alimentos orgânicos, através dos princípios da produção orgânica, certificação e protocolo de boas práticas ambientais, mas principalmente visando a capacitação dos produtores locais para o desenvolvimento do cultivo orgânico.

Inicialmente o chefe da Divisão Prof. Leodir Ribeiro, apresentou a estrutura administrativa da divisão, ressaltando a parceria com a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo e os Projetos da administração para da agricultura e pecuária do município.

O curso foi ministrado pelo Pesquisador Cientifico Chefe da UPD de São Roque, Dr. Sebastião Wilson Tivelli e teve grande participação de produtores agrícolas, técnicos da secretaria e interessados no cultivo orgânico.

O Projeto Orgânicos de São Roque visa criar um grupo de produtores dentro da filosofia da agroecologia, fomentando a produção agrícola no município com o apoio através de assistência técnica aos produtores, capacitação, formação de mão de obra e apoio na comercialização, através do acesso aos processos de compras governamentais (merenda escolar por exemplo), bem como a criação de uma feira de produtos, inicialmente em Transição Agroecológica e futuramente “Feira de Produtos Orgânicos”.