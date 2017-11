Prefeitura de São Roque se pronuncia sobre interdição da CEMEI Rosalina Salvetti

O Departamento de Educação vem a público informar que os danos causados pelo rompimento de um cano d’agua, na CEMEI Prof. Rosalina P. Salvetii, localizada no Jardim Guaçu, provocou danos em sua rede elétrica e em parte do forro de gesso, causando assim sua interdição temporária para os devidos reparos.

Os alunos serão transferidos temporariamente, a partir da próxima semana, para o prédio onde funcionava o antigo SESI, na Rua Águia Real, 122, Jardim Carambeí.

O Departamento de Educação em parceria com o Departamento de Obras e Departamento de Planejamento já começou as adequações necessárias para que o prédio do antigo SESI possa receber as 150 crianças de 0 a 5 anos com toda segurança.