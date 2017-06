Prefeitura de São Roque vai renovar convênio com o Corpo de Bombeiros

O prefeito Claudio Góes, o Tenente Coronel, Miguel Ângelo de Campos, Comandante do 15º Grupamento de Bombeiros de Sorocaba e o 1º tenente da Polícia Militar, Jefferson Zangerme, comandante do destacamento local, vão assinar nos próximos dias a renovação do convênio com o Corpo de Bombeiros por mais 30 anos.

Em reunião realizada no Paço Municipal, na última semana, foram definidas as principais linhas do documento para sua renovação.

O posto em São Roque pertence ao 15º grupamento de Bombeiros de Sorocaba e está instalado em prédio da municipalidade, localizado na Rua Monsenhor, 227, Vila Santa Rosália.

A corporação conta atualmente com um efetivo de 35 profissionais, incluindo 4 guardas municipais, guarnições de resgate e salvamento e contra incêndio.

Além da cessão do prédio, o convênio prevê, por parte do município, o fornecimento de combustível e manutenção das viaturas, alimentação para o efetivo e cessão de guardas civis municipais.