Prefeitura entrega 27 casas no Conjunto Lago dos Patos

A Prefeitura de São Roque, através dos departamentos de Bem-Estar Social e Planejamento, entregaram na quinta-feira, dia 9, mais 27 casas do Conjunto habitacional Lago dos Patos.

Todas as famílias contempladas preencheram critérios rigorosos para se tornarem beneficiárias, algumas famílias estavam cadastradas nesse programa de habitação do município há mais de 10 anos.

Com a entrega destas 27 novas unidades, restará a administração do prefeito Claudio Góes, entregar as últimas 38 casas que deverão estar prontas no primeiro semestre de 2018.

“Ver o sorriso no rosto dessas pessoas não tem preço, eu como prefeito e antes de tudo como cidadão, fico muito feliz em ajudar estas famílias a realizarem este sonho”, disse o prefeito Cláudio Góes.