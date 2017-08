Prefeitura entrega nesta sexta-feira as obras de revitalização da Praça de Maylasky

Será entregue à população de Maylasky, nesta sexta-feira, 1, às 10h, as obras de revitalização da Praça Odylla Silva Arruda.

Com investimento total de R$ 558.373,69, a reforma contemplou as Praças do Distrito de São João Novo e Maylasky que passaram revitalização total das áreas, com instalação de novo calçamento, implantação de nova iluminação, recuperação da parte elétrica, da mureta, paisagismo e adequação para acessibilidade, entre outros.

A verba é de uma emenda do Deputado Federal Marcelo Aguiar, sendo que a escolha dos locais foi opção da própria prefeitura à época da liberação e uma vez definido o local, o recurso não poder ser transferido para outra finalidade.

A obra foi executada com recursos disponibilizados pelo Ministério das Cidades. Em contrapartida ao investimento, a Prefeitura de São Roque, através do Departamento de Bem-Estar Social, promove junto à população atividades de conscientização relacionadas a mobilidade urbana e educação socioambiental.