Prefeitura fiscaliza e multa quem colocar lixo na rua fora do horário da coleta

A Divisão de Fiscalização da Prefeitura da Estância Turística de São Roque está multando os moradores e estabelecimentos que tem colocado lixo para fora de casa ou de estabelecimentos comerciais, mais de duas horas antes do horário determinado para a coleta.

Durante o dia, o lixo só pode ser colocado na porta de casa, no máximo duas horas antes do horário previsto para o recolhimento. Se o caminhão passar à noite, as sacolas podem ser postas na rua após as 18h.

Em São Roque a maior incidência de desrespeito aos horários determinados pela lei 2.218, tem acontecido no centro da cidade, fato que está sendo monitorado pela Divisão de Fiscalização que já está autuando os infratores.



A lei 2.418 de 1997, que regulamenta a questão, prevê multas que variam de R$ 2.173,90 a R$ 21.739,00, além de determinar que o lixo deva ser acomodado em recipientes próprios (sacos de lixo) para a coleta.