Prefeitura reafirma compromisso com Guarda Municipal de São Roque

Na segunda-feira (26), o Prefeito Claudio Góes, reuniu-se com todos os Guardas Civis Municipais, com a finalidade de reafirmar seu compromisso com a Corporação, para melhor atender nossa população nas ocorrências diárias.

Na oportunidade, Claudio parabenizou os membros da Guarda, pelo término dos cursos e exames realizados para a regularização do porte funcional de arma, em consonância com as exigências legais, e que há mais de 04 (quatro) anos não ocorria e os mantinha na irregularidade funcional para cumprir com sua missão.

O Prefeito ainda informou a Guarda, da manutenção e entrega de uma viatura que estava parada e de outro veículo que era utilizado pelo Departamento de Trânsito e agora passa a integrar e reforçar a frota.

Claudio comunicou a aquisição de 02 (dois) veículos zero quilômetros, que serão entregues nas próximas semanas, totalizando dessa forma, 06 (seis) veículos próprios, esclarecendo que isso somente foi possível, graças a rescisão do contrato de locação anterior, o que está gerando uma economia significante aos cofres públicos e, permitindo o aumento da frota municipal.

Quanto à melhoria do atendimento e administração da Corporação, o Prefeito esclareceu que além do Inspetor Chefe Comandante, os Guardas Municipais podem contar com a Corregedoria Geral e Ouvidoria, os quais estão sendo melhores aparelhados para que haja maior eficiência e efetividade nos serviços prestados, já que anteriormente não havia dedicação exclusiva desses órgãos aos GCMs, o que acarretava morosidade no trâmite processual interno e afetava diretamente no controle da Corporação.

Durante a reunião houve grande interação entre os Guardas e o Chefe do Executivo, que fez várias anotações sobre as sugestões e pretensões, finalizando que o momento é de grande dificuldade financeira que atinge não só a GCM, mas todos os Departamentos da Administração, mas que se houver o devido empenho de todos os servidores a crise será vencida, a exemplo do que se está conseguindo realizar em nossa cidade, ante a dificuldade momentânea enfrentada, mas que dias melhores virão, bastando que cada um de nós faça sua parte.