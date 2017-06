Prefeitura realiza manutenção e revitalização de quadras e estádios municipais

A equipe da Divisão de Esportes, em parceria com o Departamento de Educação, Departamento de Obras e Fundo Social de Solidariedade, da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, para atender pedidos dos frequentadores das quadras esportivas do Guaçu, Vila Nova, São Rafael e dos Estádios Municipais da Vila Nova e Quintinão, promoveu trabalhos de recuperação visando à utilização desses locais pela população.

Na quadra esportiva da Vila Nova e no ginásio do Guaçu foi realizada a revitalização da pintura e a manutenção do sistema de iluminação. No ginásio do Guaçu também foi feita a manutenção da iluminação.

Já no campo de futebol society do bairro São Rafael, houve a revitalização da arquibancada, serviço de roçada, manutenção da iluminação, hidráulica nos banheiros e vestiários e serviço de drenagem e escoamento de água nas laterais do gramado.

No estádio da Vila Nova foi recuperada a pintura dos bancos de reservas e vestiários, replantio de parte do gramado, manutenção hidráulica e troca de chuveiros nos vestiários, além de colocação de pó de pedra na pista de atletismo.

O Estádio Municipal Quintino de Lima (Quintinão), recebeu o replantio de grama na área dos gols, pintura das traves, substituição de vidros quebrados na tribuna, vestiários da pista e da sala dos árbitros, troca de fechaduras e cadeados dos portões principais, manutenção dos aparelhos da academia ao ar livre, colocação de pó de pedra na pista de atletismo, serviço de poda e roçada em geral e limpeza do sistema de captação de água para irrigação do gramado.