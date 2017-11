Prefeitura realizou entrega das chaves aos 27 novos moradores do Conjunto Lago dos Patos

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque, através dos Departamentos de Bem-Estar Social e Planejamento, realizou na terça-feira (31), a entrega das chaves e também a assinatura dos contratos dos beneficiários das 27 moradias do Conjunto Residencial Lago dos Patos que serão entregues no próximo dia 09 de novembro.

O evento que foi realizado na Emef Tetsu Chinone, contou com a presença do prefeito Claudio Góes, da diretora do Bem-Estar Social Marcia Nunes, dos vereadores Maurinho Góes, José Luiz e Rafael Tanzi.

Todas as famílias contempladas preenchiam critérios rigorosos para se tornarem beneficiárias, estavam cadastradas nesse programa de habitação do município há mais de 10 anos e a emoção de cada novo proprietário ficou latente quando as pessoas começaram a assinar os contratos e receber as chaves das novas moradias.

A transferência das famílias será realizada de 06 a 10 de novembro e também a demolição dos imóveis que estão localizados em Área de Proteção Ambiental.

Com a entrega destas 27 novas unidades, a administração do Prefeito Claudio Góes, em apenas 10 meses de mandato terá entregue 53 moradias, restando 38 que deverão estar prontas em abril de 2018.

Além da entrega das chaves, cada morador receberá uma muda de árvore nativa que será plantada em seu jardim, com o objetivo de arborizar e humanizar as novas unidades habitacionais.

“Para mim é uma grande emoção entregar essas 27 moradias aos seus beneficiários, pois entendo a importância da casa própria na vida de cada cidadão, pois isso propícia dignidade, respeito e principalmente inclusão social e é com essa visão que estamos administrando a cidade desde o nosso primeiro dia de mandato”, destacou o prefeito Claudio Góes.