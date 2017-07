Prefeitura renova convênio para regularização de imóveis em São Roque

O prefeito Cláudio Góes, assinou na última sexta-feira (7), a renovação do convênio para regularização fundiária com a Fundação Itesp.

Através do Programa Minha Terra, da Fundação Instituo de Terras do Estado de São Paulo, o convênio vai contemplar em uma primeira etapa os moradores do bairro Jardim Santa Vitória, onde já foram realizados os levantamentos topográficos e encaminhamento para registro no Cartório de Registro de Imóveis, sendo que o próximo passo será o cadastramento das famílias.

O segundo bairro a ser contemplado será o Paisagem Colonial, onde já se iniciou o levantamento topográfico e numa terceira etapa, será realizada a regularização no bairro Vila dos Crentes (Campininha de Baixo).

A regularização dos imóveis traz muitos benefícios para os proprietários como: segurança na posse, através da legalização dos imóveis ocupados para moradia ou outros usos não residenciais; acesso a serviços públicos essenciais e a financiamentos habitacionais para melhoria dos imóveis existentes; integração das áreas à cidade, através de endereçamento oficial, inclusão dos lotes nos cadastros municipais e manutenção dos espaços públicos internos às ocupações.

Para Claudio Góes “o programa vai além da legalização dos terrenos, visto que contribui com o desenvolvimento social, econômico e dá dignidade para as famílias”.

Para participar do programa a pessoa tem que ser proprietária de um único imóvel e a renda não pode ser superior a três salários mínimos.