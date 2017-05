A Prefeitura da Estância Turística de São Roque decidiu retomar o terreno de cerca de 20 mil metros quadrados doado à Organização Social Fenaesc, na gestão passada, com dispensa de processo licitatório. A Fenaesc, contratada em 2016, para administrar a Santa Casa de Misericórdia de São Roque, não cumpriu os prazos e encargos previstos em lei, que determinava tornar patrimônio do município equipamentos médicos, assim como implantar uma UTI no hospital.

Marcelle Parente