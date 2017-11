Prêmio Top of Mind O Democrata 2017

Chegou à oitava edição o Prêmio Top of Mind O Democrata. Em 2010, o Jornal O Democrata realizou uma pesquisa para avaliar o conceito de lembrança de marca entre as empresas que atuam na cidade de São Roque. Através de formulários e entrevistas realizadas pelas ruas da cidade, a pesquisa revelou números que posteriormente foram divulgados pelo Jornal.

A fim de valorizar e estimular o trabalho realizado na área de marketing dessas empresas, a pesquisa virou prêmio e O Democrata realizou um evento para entregar os troféus aos empresários que tiveram as suas marcas como as mais lembradas entre os entrevistados.

Durante seis anos essa pesquisa foi realizada com a mesma metodologia e as marcas mais lembradas foram premiadas pelo Jornal O Democrata. Já em 2016, devido ao alto custo para realização do levantamento científico, a pesquisa foi substituída por uma enquete eletrônica pública disponível pelo site www.odemocrata.com.br.

Neste ano, uma vez que a metodologia foi alterada para abrigar formulários eletrônicos, ficou decidido pela votação estimulada. Todas as empresas citadas nos últimos levantamentos tiveram suas marcas citadas para que o votante pudesse optar no sistema de múltipla escolha.

Assim, não existe mais a Pesquisa Top of Mind, porém o Prêmio Top of Mind tornou-se mais democrático, já registrando uma participação recorde de participantes numa única edição de votação. Claro que muitas novas solicitações surgiram, mas em breve discutiremos novos caminhos para abrigar às novas demandas que a tecnologia trouxe para a premiação.

Perguntas frequentes

Por que não estou conseguindo votar?

Se você já votou uma vez ou se o seu equipamento (celular, tablete, computador…) já teve o número de IP registrado na votação, você não pode mais votar. É permitida a participação de apenas 1 IP no registro da enquete. Outros problemas podem acontecer devido ao tráfego da internet ou à rede à qual seu computador está conectado. Por que uma determinada empresa não está entre as possíveis escolhas?

Porque ela não apareceu em nenhum outro formulário durante os últimos sete anos em que foi realizado o levantamento. Por que não existe determinada categoria?

Desde o início dos levantamentos, diversas categorias participaram ou deixaram de participar e os motivos são variados, passando pelo baixo apelo de lembrança de marca até questões legais. Como faço para incluir uma categoria ou a minha empresa numa categoria?

Para estas e outras questões não respondidas, favor entrar em contato com [email protected]

Para votar, acesse: Top of Mind O Democrata