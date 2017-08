Prestigie a barraca da Sociedade Protetora dos Animais nas Festas de Agosto

Você já foi na barraca da Sociedade Protetora dos Animais nesta Festa de Agosto? Que tal experimentar nossas massas caseiras talharim, canelone, raviolli e nhoque? Você pode escolher entre molho ao sugo, molho branco ou misto. Além disso, temos os deliciosos caldo verde ou caldo de abóbora. Não podemos esquecer de falar das nossas mini pizzas, elas são assadas na pedra refratária e isso faz toda a diferença no seu sabor final.

Todos os nossos produtos são caseiros e preparados com muito carinho para que você consuma com prazer.

Para vocês saberem o sucesso com a barraca é muito importante para nós, pois com o lucro dela conseguimos manter a alimentação dos nossos animais por alguns meses.

Este ano decoramos com fotos dos cachorros do nosso canil e a intenção é que todos percebam que comendo uma pizza, tomando um caldo ou comendo uma massa estarão fazendo realmente a diferença na vida deles. São todos cachorros retirados das ruas da nossa cidade, vítimas de abandono ou maus tratos.

Como muitos nunca foram até o canil para conhecer a nossa turma, pensamos que seria uma maneira de aproximar quem nos prestigia da finalidade dessa barraca.

O Taz, a Lili, o Sussa, o Cascão, o Michel, a Perola, a Cuca e a Raposinha fazem parte da nossa turma. Cada um com uma história, infelizmente todas tristes, esperando achar seu final feliz.

Alguns deles vocês já conheceram acompanhando nossas histórias semanais. Enquanto eles esperam por uma família precisam de sua ajuda para terem uma vida digna.

Infelizmente estamos longe de resolver os problemas com abandono na nossa cidade. O nosso trabalho é insuficiente para tantos casos, mas tentamos fazer o melhor por todos que cruzam nosso caminho.

Nossa barraca é uma das poucas que faz exclusivamente um trabalho voluntário. Contamos com uma turma muito dedicada e esforçada pronta para atender você que também quer contribuir para a causa animal, venha valorizar o trabalho deles!

Se você quer nos conhecer ou nos ajudar, procure a Sociedade Protetora dos Animais, telefones: (11) 99853-1459 Rosana, (11) 96387-6604 Lilian; email: [email protected] : facebook: Protetora dos Animais Sr, Instagram: protetoradosanimaissr.

Você também pode nos ajudar depositando qualquer valor em nossa conta corrente. Banco do Brasil agencia 0523-1 conta 9.536-2