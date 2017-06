Procuro um lar digno: essa é a história dos meus 5 meses de vida

Gostaria de contar um pouco da minha história para vocês, que como tantas outras começa com a negligência do ser humano.

Adotaram minha mãe ainda filhote, enquanto era pequena foi a alegria da casa. Mas foi crescendo, aprontando, como acontece com filhotes, com o passar dos meses foi perdendo o encanto e passou a ficar no quintal. Não lhe faltava comida e abrigo, mas carinho já não recebia tanto.

Ela ficou adulta e teve o primeiro cio, mas deu sorte e não ficou prenha dessa primeira vez. Chegaram a pensar em castrar, mas a crise chegou e apareceram coisas mais importantes e isso ficou em segundo plano.

No segundo cio foi diferente, um cachorro pulou o muro e entrou no quintal, pronto já estava feito. Dois meses depois nascemos eu e meus seis irmãos. Onde a comida era suficiente para um, como iriam comer oito? Nesse quintal também tinha mato e muitos carrapatos, em pouco tempo estávamos forrados deles.

Quando as tias da Sociedade Protetora dos Animais tiveram conhecimento do nosso caso não tinham como abrigar todos nós. Elas providenciaram a castração da minha mãe e recolheram duas de nós. Fizeram alguns remanejamentos e voltaram para buscar os outros cinco.

Nós estávamos muito magrinhos, com muitos carrapatos e com quase quatro meses. Elas optaram por esperar os cinco meses e nos castrar antes da doação. Um dos meus irmãos já foi adotado, mas ainda somos seis esperando por um lar.

Neste último sábado foi na minha primeira Feirinha da Adoção. Eu fiquei bem animada, muita gente vem nos conhecer e dar carinho. Mas a gente só escuta eles falando “Ah se eu pudesse eu levava, mas já tenho tantos”, “Ah se meu quintal não fosse tão pequeno”.

Mas, infelizmente também tem gente que quer saber que raça nós somos, por que será que isso importa tanto? Outras também falam ‘Esses são grandes’. Não entendi, pois tenho apenas cinco meses, como posso ser grande, tenho minha vida toda pela frente, não sou grande. Sou uma menininha linda, com muito amor, pronta para encontrar uma família.

Se você quer me adotar ou um de meus irmãos procure a Sociedade Protetora dos Animais, telefones: 99853-1459 Rosana, 96387 -6604 Lilian; email: [email protected] : facebook: Protetora dos Animais Sr, instagran: protetoradosanimaissr.

Gostaria de agradecer a todos que foram no bingo no dia 04 de junho. Você ajudou na minha castração, na minha ração, no vermífugo e na vacina que já tomei!