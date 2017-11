Programa Emprega São Paulo oferece mais de 300 vagas de trabalho na região

O programa Emprega São Paulo está com 357 vagas de trabalho abertas nesta semana divididas entre as áreas de serviços, comércio, indústria, entre outras, na região de São Roque, Mairinque, Alumínio e Araçariguama.

As vagas estão divididas entre os municípios de

Alambari

Alumínio

Angatuba

Apiaí

Araçariguama

Boituva

Capão Bonito

Ibiúna

Iperó

Itapetininga

Itapeva

Itararé

Itu

Mairinque

Nova Campina

Piedade

Pilar do Sul

Salto

Salto de Pirapora

São Roque

Sorocaba

Tatuí

Os itens escolaridade e experiência variam de acordo com a área de atuação e com a empresa. São 255 vagas na área de serviços, 51 na indústria e 30 no comércio.

Os principais destaques são 7 vagas para vendedor em Itapetininga; 5 para auxiliar de enfermagem em Salto e 5 para fonoaudiólogos em Sorocaba.

Para ter acesso às vagas, basta acessar o site do programa Emprega SP e criar login, senha e informar os dados solicitados. Outra opção é comparecer a um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) com RG, CPF, PIS e carteira de trabalho.