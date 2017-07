Programa “Luz do Saber” poderá ser implantado em toda rede municipal de ensino

Em reunião realizada na última segunda-feira (10), no Gabinete do prefeito, discutiu-se a possibilidade de expansão na rede municipal de ensino do programa “Luz do Saber”.

O programa “Luz do Saber Infantil” é um recurso didático que tem por objetivo contribuir para a alfabetização de crianças, além de promover a inserção na cultura digital. É um software de autoria embasado primordialmente, na teoria do educador Paulo Freire. Considera também algumas contribuições de Emilia Ferreiro e AnaTeberosky acerca do processo de aquisição do código linguístico.

Atualmente, o programa disponibiliza cinco módulos: “Começar”, “Ler”, “Escrever”, “Aplicativos” e o “Professor”. O primeiro módulo é composto por 10 atividades que estimulam através de jogos, o conhecimento dos fonemas e grafemas que compõem o nome do aluno e, paralelamente, desenvolve as competências necessárias ao uso do mouse e do teclado.

O módulo “Ler” pode ser de própria autoria. Isto significa que o professor pode criar as suas atividades adaptadas ao contexto do aluno, assim como também realizar alterações nas aulas já existentes. Existem atualmente 36 atividades estruturais (modelos), nas quais o aluno pode desenvolver de modo lúdico, as competências necessárias para aprendizagem da leitura e escrita. O software já conta com a proposta de 13 aulas que possuem várias atividades cada.

O “Luz do Saber” foi implantado em 2016 na cidade de São Roque. A primeira escola municipal a ser beneficiada pela ação foi a EMEF Maria José Ferraz Schoenacker, no bairro do Guaçu.

São 350 alunos que participam do programa que abrange do 1º ao 5º ano, compreendem 2 horas semanais e os quatro níveis tem duração de 6 meses.

A capacitação dos professores que são responsáveis pela condução do projeto tem uma carga horária de 30 horas e consiste no conhecimento do software do programa.

O grande diferencial é a inserção dos alunos do 9º ano como monitores dos professores, qualificando esses jovens para o mercado de trabalho.

Em São Roque a empresa Akso Nobel foi quem viabilizou o projeto, através da doação de um laboratório completo de informática e da parceria com o Lar Sama entidade detentora dos direitos de aplicação do programa.

Estiveram presentes à reunião além do Prefeito Claudio Góes, o Diretor de Educação, José Weber, o Diretor de Negócios da Akso Nobel para a América do Sul, Gustavo Carvalho, o Diretor da Akso Nobel, Edson Capassi, a Vice-presidente da Lar Sama, Eunice Hilsdolf Brito, a Diretora da Emef Maria José Ferraz Schoenacker, Lais Brandão, além de membros do Departamento de Educação.

No dia 21 de agosto está marcada uma nova reunião onde serão tratados assuntos relativos a expansão do programa na rede municipal de ensino de nossa cidade e também a possibilidade de novas empresas participarem como colaboradoras.