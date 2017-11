Programa que prepara jovens para o empreendedorismo será ampliado na rede municipal de ensino

Na última semana foi assinado pelo prefeito Cláudio Góes o Termo de Compromisso para ampliação do programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (Jepp) durante uma cerimônia realizada na sede da Fiesp, em São Paulo, que contou com a presença de seu presidente, Paulo Skaf.

O projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos é uma ação do Sebrae, em parceria com as prefeituras municipais, que visa incentivar alunos a buscar o autoconhecimento, novas aprendizagens, além do espírito de coletividade. A ideia é que a educação deve atuar como transformadora desse sujeito e incentivá-lo à quebra de paradigmas e ao desenvolvimento das habilidades e dos comportamentos empreendedores.

A partir da assinatura do termo de ampliação o programa será implantado em outras unidades escolares da rede municipal de ensino. Desde julho deste ano, em parceria com o Sebrae ele é ministrado nas EMEFs Barão de Piratininga, Profª Carmem Lúcia B. C. de Britto, Profº Euclides de Oliveira, Iracema Villaça, José Luiz Pinto, Profª Maria Ap. de O. Ribeiro, Profª Maria José F. Schoenacker, Dr. Rabindranath Tagore dos S. Pires, Profº Roque Verani, Profª Sônia Maria A. Ghilardi, Tetsu Chinone, Profº Tibério J. da Silva e nas EMEIFS Profº Antonio Cavaglieri, Profº Joaquim da Silveira Santos, Profº Leônidas Antônio de Moraes, Rutte Rodrigues de Carvalho.