Programa Via Rápida Empresa vai reduzir burocracia para formalização de novos empreendimentos na cidade

A Prefeitura da Estância Turística de São Roque passa a fazer parte na próxima semana de um seleto grupo de municípios no Estado de São Paulo ao aderir o programa Via Rápida Empresa. A partir da próxima quarta-feira 28/06, a abertura de novos empreendimentos, se dá de forma menos burocrática, reduzindo o tempo de trâmite dos processos voltados a expedição das licenças necessárias a formalização das empresas, especialmente quem exerce atividade econômica de baixo risco na cidade

O Via Rápida Empresa permite a realização dos serviços de pesquisa de viabilidade, registro empresarial, inscrições tributárias e licenciamento de atividades em um único balcão virtual. O serviço fornece o cadastramento via online e permite que o empreendedor faça o registro integrado com todos os órgãos estaduais envolvidos no licenciamento da atividade econômica como, por exemplo, Cetesb, Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros.

Na prática, o usuário obtém simultaneamente o Número de Inscrição no Registro de Empresas (Nire), o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), a Inscrição Estadual da Secretaria da Fazenda e as licenças municipais e estaduais. “Antes o usuário precisava dar entrada na Jucesp e na Prefeitura, agora, com a integração dos sistemas, o processo se inicia com a análise do município no quesito de viabilidade, possibilitando maior otimização no processo de formalização de empresas”, afirmou Adriano Rodrigues, Chefe da Divisão de Fiscalização. Para mais informações e inscrições é só acessar o site www.jucesp.sp.gov.br

Com a implantação do Via Rápida Empresa, de 21 a 27 de junho, os protocolos presenciais para licenciamento de empresas estarão suspensos de acordo com o Decreto 8611/2017.