Projeto Guri abre vagas para cursos de música em dezembro

O Projeto Guri está com as inscrições abertas para cursos de música gratuitos até 15 de dezembro*. Crianças e adolescentes, de 6 a 18 anos incompletos, podem se inscrever nos polos de ensino do interior e litoral de São Paulo. São mais de 30 cursos de música gratuitos. O Projeto Guri é o maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo.

Para se matricular, os interessados devem comparecer ao polo onde desejam estudar, acompanhados dos responsáveis, portando RG ou certidão de nascimento e comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar referente ao primeiro semestre de 2017. Não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumentos ou realizar testes seletivos. As aulas começam de acordo com a data de inscrição de cada aluno**.

*Em alguns polos as matrículas podem ocorrer em datas diferentes.

**Consulte cursos, vagas disponíveis, data de início das aulas e horário de funcionamento diretamente com o polo de sua cidade. Para mais informações acesse www.projetoguri.org.br/matriculas/.

Projeto Guri www.projetoguri.org.br

Patrocinadores e apoiadores do Projeto Guri – Amigos do Guri: Instituto CCR por meio da CCR AutoBAn e CCR SPVias, SABESP, SKY, CTG, EMS, Microsoft, Usina Colorado, Caterpillar, Supermercados Tauste, Capuani, Grupo BB e Mapfre, Pinheiro Neto, WestRock, VALGROUP, Banco Votorantim, Mercedes Benz, Catho, Hasbro, Cipatex, PPE Fios, Grupo Maringá, Raízen, Castelo Alimentos, Arteris e Cremer.