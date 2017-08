Projeto Guri oferece mais de 500 vagas na região

O Projeto Guri, maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo – prorrogou as inscrições nos polos Araçoiaba da Serra, Avaré, Capela do Alto, Guareí, Iperó, Itu, Mairinque, Piedade, Pilar do Sul, Regional Sorocaba, Salto, São Miguel Arcanjo, São Roque, Tietê e Votorantim.

Ao todo, há 515 vagas para os cursos de instrumentos musicais, canto coral e iniciação musical (esse voltado para crianças de 6 a 8 anos), na região de Sorocaba. Novos alunos e alunas podem se inscrever de 31 de julho a 25 de agosto*.

Para realizar a matrícula é necessário ter entre 6 e 18 anos incompletos e comparecer diretamente ao polo em que deseja estudar, acompanhado pelo responsável, com os seguintes documentos:

Certidão de Nascimento ou RG do aluno (original e cópia);

Comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar;

RG do responsável (original e cópia);

Apresentação do comprovante de endereço para consulta.

Não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumento ou realizar testes seletivos. O início das aulas ocorre de acordo com a data de matrícula de cada aluno.

Para mais informações, acesse www.projetoguri.org.br/matriculas.

*Em alguns polos as matrículas podem ocorrer em datas diferentes.