Projeto “Nascer Verde” já plantou mais de mil mudas nativas no município

Na última sexta-feira, 14, o sexto plantio de árvores do projeto “Nascer Verde”, atingiu a marca de 1027 mudas nativas plantadas no município. O programa implantado pelo Fundo Social de Solidariedade de São Roque e idealizado pela primeira dama Mazé Barros, tem a proposta do plantio de uma árvore para cada criança nascida no município.

Nesta sexta edição, foram plantadas 175 mudas de ipê amarelo, na avenida Prefeito Zito Garcia, que representam os 175 nascimentos ocorridos na cidade de São Roque no mês de junho, todas disponibilizadas pelo viveiro da própria prefeitura e recebidas em doação. As espécies plantadas são todas nativas.