Projeto “Nascer Verde” realizou o 7º plantio de mudas

Na sexta-feira, 11/08, foi realizada a sétima edição do projeto “Nascer Verde”, programa implantado pelo Fundo Social de Solidariedade de São Roque e que tem a proposta do plantio de uma muda de árvore para cada nascimento em São Roque.

Idealizado pela primeira dama Mazé Barros, O projeto busca integrar a comunidade com o verde, estimulando as famílias e a comunidade que preservem o meio ambiente a partir desse primeiro contato com as árvores que simbolizam o nascimento de mais um integrante de cada uma dessas famílias.

“A ideia nasceu no Fundo Social por ser um projeto socioambiental e que conta com o apoio de outros departamentos da Prefeitura de São Roque”, conta a presidente do FSS.

Nas primeiras seis primeiras edições – realizadas na Santa Casa, bairro Paisagem Colonial e Av. Zito Garcia, foram plantadas 1027 mudas de árvores, representando os nascimentos até o mês de maio.

As espécies plantadas são todas nativas.

Nesta sétima fase, foram plantadas 155 mudas de ipê amarelo e outras espécies, na Avenida Aracái, ao lado do CECT Brasital, que representam os 155 nascimentos ocorridos na cidade de São Roque no mês de julho, chegando a um total de 1182 mudas, todas disponibilizadas pelo viveiro da própria Prefeitura e recebidas em doação.