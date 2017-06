Projeto “Nascer Verde” realizou o quinto plantio de árvores

Na última sexta-feira, 09/06, foi realizado o quinto plantio de árvores do projeto “Nascer Verde”, do Fundo Social de Solidariedade de São Roque, que culminou também com o encerramento da Semana Municipal em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

Idealizado pela primeira dama Mazé Barros, o “Nascer Verde” tem a proposta do plantio de uma árvore para cada criança nascida no município.

“A ideia nasceu no Fundo Social por ser um projeto socioambiental e que conta com o apoio de outros departamentos da Prefeitura de São Roque”, conta a presidente do FSS.

Nos primeiros quatro plantios – realizados na Santa Casa e no bairro Paisagem Colonial, foram plantadas 650 árvores, representando os nascimentos até o mês de abril.

As espécies plantadas são todas nativas

Nesta quinta edição, foram plantadas 151 mudas de ipê amarelo, na Avenida Prefeito Zito Garcia e nos próximos dias serão plantadas mais 51 mudas de árvores nativas que representam os 202 nascimentos ocorridos na cidade de São Roque no mês de maio, chegando a um total de 852 mudas, todas disponibilizadas pelo viveiro da própria Prefeitura e recebidas em doação.