Projeto Profissões do Colégio CB COC São Roque proporciona novas experiências para alunos

A professora do 4° Ano do Ensino Fundamental do Colégio CB COC São Roque, Deise Aparecida Germano, tem mais de 40 anos de experiência pedagógica e está sempre em busca por aulas dinâmicas, que despertem o interesse dos alunos não só para o conteúdo, mas para o saber diário.

Atenta as conversas entre os alunos, observou o interesse das crianças pelas profissões dos seus pais e colocou em prática o projeto profissões. “Muitos sabiam a denominação da profissão dos pais, mas não a prática do que eles fazem no dia-a-dia”, disse a professora. Assim, duas vezes por semana um pai ou mãe apresenta uma aula sobre a sua profissão.

Iniciado no mês de maio o projeto já apresentou para as crianças as seguintes profissões: biólogo, coordenador comercial, técnico em segurança do trabalho, professora de história da arte, engenheiro, administrador de empresas, gerente e compradora de loja, agrônomo, marketing e gerente de manutenção.

De acordo com a professora Deise além do conhecimento das profissões e a compreensão da importância de todas na sociedade, o projeto tem como objetivo desenvolver a oralidade, autonomia e despertar o interesse e a curiosidade nos alunos.

E foi exatamente a curiosidade dos alunos que levou o diretor do Colégio CB COC, Marcus Braga, a participar do projeto. As crianças começaram a questionar sobre quem faz as obras que estão em andamento no colégio e convidaram o diretor para falar sobre isso.

Desse modo, Marcus, que é engenheiro por formação, falou sobre engenharia e arquitetura e apresentou as plantas das obras de ampliação que estão acontecendo na escola e as imagens das perspectivas, ilustrando o novo visual do colégio a partir de 2018.

Como acontece com todos os pais e mães que ministram as aulas, os alunos interagiram fazendo várias perguntas e relatos sobre suas vivências.

O sucesso do projeto é reconhecido por todos; alunos, pais e demais professores. A professora Deise inclusive apresentou o trabalho no Encontro Regional de Educadores do Sistema COC (Ered) que aconteceu no dia 20 de maio em São Paulo e entusiasmou outros professores do COC a implantarem em suas turmas.

“As crianças adoram essas aulas, participam, fazem questionamentos e esperam ansiosas a vinda de cada pai ou mãe. O envolvimento dos pais também é impressionante, eles elaboram as aulas com carinho, apresentam vídeos, trazem instrumentos de trabalho e atividades relacionadas para os alunos executarem. Inclusive pais de outras turmas já se colocaram a disposição para participar também”, relatou a professora.

O Projeto Profissões segue até o final de agosto e todas as atividades e fotos do projeto poderão ser conferidas na Mostra Cultural do Colégio no dia 26 de agosto. “Eu adoro esse projeto e fico muito feliz em ver o entusiasmo dos alunos e dos pais”, finalizou a professora Deise.