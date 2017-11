Provas do processo seletivo da Educação acontecem nos dias 26/11 e 03/12 em São Roque

A Prefeitura de São Roque, através do Departamento de Educação realiza, no próximo domingo (26/11), a prova do processo seletivo para contratação temporária excepcional de interesse público. As provas para Auxiliar de Educação Básica e Professor Adjunto de Ensino Fundamental II para ministrar aulas de Informática serão realizadas às 9h. e às 13.30h para Professor Adjunto de Educação Infantil I e II, com habilitação para o Atendimento Educacional Especializado.

Os candidatos para Auxiliar de Educação Básica deverão apresentar documento de original com foto, além de envelope lacrado contendo: cópia do documento oficial de identidade e comprovante de escolaridade em Nível Médio

Já os candidatos para Professor Adjunto de Ensino Fundamental II para ministrar aulas de Informática, Professor Adjunto de Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II com habilitação para o atendimento educacional especializado (AEE), deverão apresentar documento de identidade original com foto, além de envelope lacrado contendo: Anexo I (lado externo do envelope); Cópia simples do documento oficial de identidade; Cópia simples e legível dos documentos comprobatórios do requisitos mínimos exigido para o cargo (sendo admitido atestado emitido por Instituição de Ensino Regular comprovando que o candidato irá concluir no final de 2017 ou 1º semestre de 2018) e Declaração de tempo de serviço (item não obrigatório).

Já no dia 03/12, às 9h, serão realizadas as provas para os candidatos a Professor Adjunto de Educação Infantil e Professor Adjunto de Ensino Fundamental II, e às 13.30hs, para Estagiário e Professor Adjunto de Ensino Fundamental I.

Os candidatos para Professor Adjunto de Educação Infantil, Professor Adjunto de Ensino Fundamental I e II, deverão apresentar os seguintes documentos: documento de identidade original com foto e envelope lacrado contendo: Anexo I (lado externo do envelope); Cópia simples do documento oficial de identidade; Cópia simples e legível dos documentos comprobatórios do requisitos mínimos exigido para o cargo (sendo admitido atestado emitido por Instituição de Ensino Regular comprovando que o candidato irá concluir no final de 2017 ou 1º semestre de 2018) e Declaração de tempo de serviço (item não obrigatório).

Já os candidatos ao cargo de Estagiários deverão apresentar os seguintes documentos: documento de identidade original com foto e envelope lacrado contendo: Declaração atualizada emitida pela Instituição de Ensino Superior, comprovando o ano/semestre que está cursando, o horário das aulas e previsão de término.

A não apresentação dos documentos referidos acarretará no impedimento de realização da prova.

O candidato deverá comparecer ao local de prova com antecedência mínima de trinta minutos e portar caneta esferográfica azul ou preta.

Mais informações sobre o processo no portal do Departamento de Educação (www.processoseletivo.educasaoroque.sp.gov.br).

Acompanhe no quadro abaixo os locais de provas para cada modalidade.