Quando a justiça é uma questão de ponto de vista

Diante dos fabulosos escândalos que estão ocorrendo no país, quando o setor judiciário nunca precisou trabalhar tanto, vimos declarações de ministros, governadores, presidente e outras pessoas, que determinada questão terá um julgamento técnico e não político, ou vice-versa, o que indica que os setores governamentais trabalham com no mínimo duas verdades. É um absurdo!

Vimos por diversas vezes Lula pedir que seu julgamento seja retirado das mãos do juiz Sérgio Moro e encaminhado a outro (que lhe seja mais favorável)…mas, a verdade não é uma só – ou pelo menos assim deveria ser – e deve ser lidada de forma igual por todos os magistrados, uma vez que tal procedimento deve obedecer a critérios já estabelecidos na legislação?

Não é o que chamam de postura técnica? Pelo que vemos, a justiça no Brasil possui “dois pesos e duas medidas”. O que é na verdade a JUSTIÇA?

Ao que parece, existe um grande impasse: as decisões jurídicas devem agradar a alguns ou devem ser imparciais e puramente acadêmicas? No que consiste a verdade? Em que ponto ela se localiza?

Os chamados pontos de vista permitem que diversas interpretações sejam dadas a um mesmo fato, e vimos isso ocorrer nos julgamentos dos tribunais superiores, como no caso da legenda Temer-Dilma, quando, ridiculamente, provas cabais foram recusadas – como afirmaram alguns ministros – por não estarem de acordo com seus “pontos de vista”, o que prova que, o importante não é a verdade dos fatos, mas sim a tendência pessoal de quem dá o parecer.

O sistema atual se mostra duvidoso quando um assunto é posto em julgamento no plenário. Haverão votos contra e a favor sobre ele, o que indica que a interpretação dos fatos não é unânime, e que a maioria pode não estar com a razão, mas sim ser o lado mais forte.

Enfim, é assim que nossa sociedade pratica a justiça. Caryl Chessman foi executado na câmara de gás em 2 de maio de 1960 na Califórnia. Criminoso, recusou advogados, estudou direito e fez sua própria defesa, mas não conseguiu evitar sua morte. Até hoje, pairam dúvidas sobre a aplicação do seu veredicto.

Quantos mais pelo mundo não foram injustamente condenados devido à divergência de opiniões? O mesmo acontece com muitos casos que deveriam ter sido punidos exemplarmente, mas que foram inocentados devido a manobras jurídicas e políticas, cujos fatores determinantes – a força do dinheiro e os interesses -, manipularam as verdades.

Justiça. Como saber de qual lado ela está?

Texto: Disney Medeiros Raposo