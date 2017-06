Quinta do Olivardo revive tradição do Vinho dos Mortos neste sábado

Uma tradição que nasceu por acaso, em Portugal, durante a invasão das tropas napoleônicas será revivida na Quinta do Olivardo: a noite do Vinho dos Mortos. Toda essa rica história será contata neste sábado (17), a partir das 20h, em São Roque-SP.

O público será convidado a percorrer o caminho entre as videiras, todo iluminado com tochas e velas, e participar da abertura das covas antigas e o enterro de novas garrafas. Para deixar a experiência ainda mais especial, a fadista Marly Gonçalves acompanhará o cortejo, apresentando os fados clássicos da cultura portuguesa, em voz, violão e guitarra portuguesa.

Um mergulho no passado

A história do Vinho dos Mortos surgiu em 1807, em meio a Guerra Peninsular. Conta a lenda que, durante a invasão das tropas francesas a Portugal, as vilas eram saqueadas. Muitos moradores, é claro, fugiam antes da chegada dos soldados inimigos. Mas antes, eles enterravam todo o vinho nas videiras, plantações e pastagens.

Ao término da guerra, para a surpresa de todos, os colonos voltaram às suas vilas e desenterravam suas garrafas. Foi aí que houve uma surpresa: a bebida acabou ganhando um sabor especial, graças a temperatura constante e a escuridão proporcionadas pela cova. Nascia aí a tradição do Vinho dos Mortos.

A adega e restaurante Quinta do Olivardo recria esta história todo o terceiro sábado do mês, recebendo visitantes dos quatro cantos do país curiosos com esta rica história.

Sobre a Quinta do Olivardo

Adega, restaurante, lanchonete e loja de produtos coloniais, vinhos, doces e compotas caseiras, a Quinta do Olivardo é uma atração turística pela boa comida, ambiente acolhedor e também pela paisagem exuberante.

Os parreirais ladeando as instalações conferem clima bucólico das propriedades rurais da Ilha da Madeira, em Portugal, onde o proprietário Olivardo Saqui buscou inspiração para construir um dos locais mais visitados da Estrada do Vinho.

A Quinta do Olivardo recebeu por três anos consecutivos (2013, 2014 e 2015) a referência “Excelência” concedida pelo Trip Advisor, um guia mundial colaborativo. Nesse guia, os comentários escritos pelos próprios frequentadores pontuam o estabelecimento.



Como Chegar

A Adega e Restaurante Quinta do Olivardo está localizada no km 4 da Estrada do Vinho, em São Roque (SP), com acesso pelo km 58,5 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270). Fica a 60 km de São Paulo e a 45 km de Sorocaba.

As reservas de mesas podem ser feitas pelos telefones: (11) 4711-1100 e 4711-1923. Informações adicionais, fotos e vídeos estão disponíveis no site www.quintadoolivardo.com.br.