Reconstrução do canal da Marginal foi concluída nesta semana

As obras de contenção e canalização da Avenida Antonino Dias Bastos (Av. Marginal), com as aduelas de concreto foram concluídas nesta semana. Com o término do assentamento das aduelas, o leito do rio volta a percorrer seu curso normal e também foram iniciados os trabalhos da interligação das galerias de águas pluviais, com a execução de rede com tubo de concreto e bocas de lobo. A previsão é que os trabalhos de reconstrução da Marginal sejam concluídos em 180 dias a partir do início das obras.

Para o diretor de Departamento, Claudinei Rosa “a obra está atendendo as expectativas tanto técnicas, quanto em relação ao tempo que tínhamos previsto inicialmente para seu término, e se não tivermos nenhum contratempo ela será entregue no prazo determinado”.

O valor para reconstrução do trecho é de R$ 2.780.497,47 e está sendo custeada com verbas obtidas por meio de um convênio entre a Prefeitura de São Roque e o Governo Federal, através do Ministério das Cidades.

Próximas etapas

Para os próximos dias deverão estar concluídos o travamento das aduelas que hoje já chegaram a 50% da via. Na próxima semana será iniciado o processo de compactação da via, além da construção da ponte para pedestres sobre o rio.

A obra de reconstrução que começou no dia 22 abril está sendo executada pela DRR Construtora que tem trabalhado de forma constante nos 220 metros entre a Av. Brasil e Av. John Kennedy que foram danificados pela enchente em março de 2016.