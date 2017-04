Vivemos uma semana de acontecimentos históricos não apenas na exaltação do dia 21 de abril, data em que se comemora a figura de Tiradentes, mas também relembrar os fatos que marcaram a queda da primeira mulher presidente do Brasil – Dilma Rousseff. Vários episódios daquele momento histórico podem ser relembrados e muitos dos que acusaram com o dedo e riste voltado para aquela mulher, hoje estão praticamente envolvidos em movimentos de corrupção sendo alvos da Lava Jato. Um processo que nega ao Brasil a oportunidade de servir moralmente.

A história, a mestra da vida, tem seu traçado comparado com espiral, cujas linhas vez por outra, quase se tocam e nos ensinam a cada momento como se deve proceder quando se trata da pátria. Rever os registros dos momentos em que ocorreu o processo de impeachment leva-nos a conhecer a índole e o caráter da maioria dos políticos.

A corrupção que se alastra dia a dia envolvendo políticos, empresários, colarinhos brancos e até mesmo credos religiosos, segue lesando a pátria brasileira, principalmente também pelas atitudes do povo. Em São Roque um loteamento foi tomado, casas foram construídas, o órgão competente pela fiscalização disse ter tomado providências, mas há muitos anos tudo está lá e nada foi resolvido. O denunciante foi vítima de um incêndio suspeito. Tudo o que começa errado tende a terminar mal. É preciso pensar bem antes de agir, porque toda ação traz consequências.

Pra terminar bem, a mobilidade urbana de São Roque está caminhando no sentido do avanço e a tão esperada obra da Marginal está acontecendo. Estamos registrando. “O direito de cada um termina quando começa o do outro”. O Brasil precisa de respeito.