Respire a sua dor!

Sabe aquela dor nas costas, nos braços, nas pernas, no ciático? Ah aquela dor que se você pudesse tirava com a mão de tanto que incomoda? Pois é, ela pode ter jeito!

Você sabia que nosso corpo guarda memórias ancestrais de nosso espírito? Como se não bastasse as dores novas, aquelas provenientes de esforço físico mesmo, temos as nossas dores emocionais! Incrível, não é? Sim!

Tudo o que fomos e somos está guardado em nossa memória genética, dentro de nós! E muitas de nossas recorrentes dores físicas são reflexos condicionados de comportamentos provenientes de emoções conscientes e inconscientes que registram todas as experiências que vivemos! Que ficam lá, em nosso sistema operacional, comandando os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes que, muitas vezes, são reações inconscientes de perdas, culpas, medos ou rejeições, guardadas a sete chaves, e que nosso corpo carrega.

Às vezes ele reclama com uma dor física, às vezes com uma dor psicológica, e outras ele nos enlouquece. Ah! E a gente tem vontade de gritar! Não é mesmo?

Sabe aquele sentimento de estar preso dentro de si mesmo? Com medo de bater as asas e voar, de sair pela vida, empreender novas jornadas, conhecer novas pessoas, encontrar um novo trabalho? E por mais antagônico que possa ser, aquele medo de ser feliz!

Pois é! Muitas vezes temos medo da felicidade e do amor por uma falsa crença oculta de não merecimento!

E tudo isto pode estar aí preso naquela sua dor nas costas, no seu nervo ciático que prende os seus passos, no ombro que dói e não deixa você bater suas asas.

Então, respire tudo isto!

Acabe com esta tormenta diária da sua vida! Seja livre de todas essas emoções que aprisionam você sem que você sequer se dê conta do por que.

Respire, mexa-se, solte-se, medite!

Unir a consciência corporal com a respiração para um mergulho em si mesmo é algo que pode transformar a sua vida!

Quebre os padrões que aprisionam a sua tristeza para que ela parta em liberdade. Deixe-a ir embora com a sua dor. Respire. Medite. Faça tudo isto junto e misturado!

Faça isto na sua sala. Transforme o seu tapete em um tapete mágico, que transporta você para o seu futuro. Onde você possa se ver feliz, realizando seus sonhos, e os objetivos que você tanto deseja alcançar, mas que tanto sabota para si mesmo.

Vá lá no seu tapete da sala e respire a sua dor no braço, mexa-se, alongue-se. Solte os ombros. Seja lá onde for que você tenha guardado a sua dor, respire. Transforme-a em ar! Respire! Chore! Estique-se! Faça como um bebê no berço que simplesmente curte seus movimentos livremente. Sorria! Dê risada da sua desconjuntura! Segure os seus pés, levante os seus braços e se tiver vontade de gemer, gema! Grite! Livre-se da sua dor. Respire. Liberte-se das memórias ancoradas em forma de dor e doença no seu corpo. Medite. E, principalmente, não acredite em mim! EXPERIMENTE!

Faça seu céu brilhar internamente, e você verá que não haverá mais espaço para as suas tristezas camufladas de dores dentro de você!

Contato:

Maria D’Arienzo – Astróloga e Master Coach

Amplie seu autoconhecimento: Faça seu Mapa Astral

WhatsApp: (11) 99251-7624

Facebook: @facaseuceubrilhar