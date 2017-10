Restam ainda 12 vagas para o Programa Time do Emprego

O programa Time do Emprego continua com 12 vagas abertas, que podem ser preenchidas através de inscrição no PAT São Roque, rua Rui Barbosa, 693, telefone: 4712 5628 e no Fundo Social de Solidariedade pelo telefone: 4784 8526. O candidato deve apresentar CPF e RG.

O Time do Emprego é destinado para trabalhadores desempregados maiores de 16 anos ou jovens em busca do primeiro emprego que morem em São Roque. Durante 10 encontros, os participantes realizam diversas dinâmicas para elevar a autoestima e a motivação, além de técnicas de direcionamento ao mercado de trabalho e aperfeiçoamento de habilidades.

Temas como redigir um currículo adequadamente, vestir-se para uma entrevista e destacar qualidades próprias em um processo seletivo serão abordados no decorrer da capacitação. Vale ressaltar que o programa não oferece vagas de emprego e sim orientações sobre como entrar ou se recolocar no mercado de trabalho.

O programa terá carga horária de 60 horas, as aulas tiveram início no dia 24/10 e estão sendo ministradas no PAT São Roque, na rua Rui Barbosa, 693, das 9h às 13h.