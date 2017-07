Restaurante Cascudo promove ação “Mercado da Vila” com produtores locais

A apenas 40 minutos da capital paulista, a cidade de São Roque abriga um dos raros polos de turismo que se desenvolve de forma consciente e planejada. Trata-se da Vila Darcy Penteado, bairro que homenageia o artista plástico são-roquense de mesmo nome e que foi inaugurado nos anos 2000 com base em valores fortemente pautados no compromisso socioambiental, reunindo de forma única e harmônica, uma das mais inspiradoras histórias de integração da natureza, hospedagem, gastronomia, arte e golfe.

Neste cenário privilegiado estão ruas com nomes de importantes artistas que levam aos endereços do Hotel Villa Rossa, ao Campo e Clube de Golfe Vila da Mata, ao Residencial Vila da Mata, a Loja Mállika e o Restaurante Cascudo, local onde será realizada a primeira edição da ação “Mercado da Vila”, que tem o intuito de valorizar e reconhecer os produtores, artistas e fornecedores locais, além de promover a sustentabilidade comunitária, a Vila Darcy Penteando, e apoiar quem agrega valor para a cidade, fomentando o turismo na região.

O evento é promovido pela fundadora do restaurante e também artista plástica, Regina Helene, e será aberto para todos que queiram conhecer e prestigiar a iniciativa.

“Desde o ano de 2000 estamos construindo um polo turístico que se estabeleça como um Destino Consciente. Para tanto, desenvolvemos dois projetos que fundamentam a pretensão – Vila Darcy Penteado, desenvolvimento turístico alicerçado na difusão da cultura brasileira e preservação do nosso diferencial, a Natureza e, P.A.S.S.O – Projeto de Absorção Social dos Sem Oportunidades oferecendo oportunidades de crescimento humano e profissional para jovens que não as tem. Como “Destino Consciente” objetivamos que os cidadãos inseridos na região estejam engajados por atitudes que privilegiem a responsabilidade social e ambiental.

E consequentemente que o consumidor, o turista, aqui esteja para prestigiar aqueles que, mais do que lucrar, pretendem assumir o protagonismo de um novo tempo. Novo tempo alicerçado em valores humanos que nos fazem mais humanos. A cada passo, a cada pequena ação, caminhamos rumo ao ansiado”, comenta a artista plástica, Regina Helene.

A ação acontecerá durante todos os finais de semana do mês de Julho, das 12h às 17h, na Loja Mállika, localizada dentro do Restaurante Cascudo. Os trabalhos serão expostos e vendidos no local, e contará com bijuterias, quadros, cerâmica, artesanato, produtos naturais, entre outros.

A realização do ” Mercado da Vila” vem para propiciar sustentabilidade comunitária. Significando oportunidades – de convivência, de ganhos para os pequenos empresários tanto quanto para o consumidor que encontrará originalidade nos produtos, bom gosto, qualidade e bom preço. Pequenas ações grandes resultados.

O Restaurante Cascudo está localizado na Estrada Municipal Darcy Penteado, nº 3301, na Vila Darcy Penteado, em São Roque. Para maiores informações: 11 4713-5582 | 4714-2041.