Resultado final concurso Câmara

Será divulgada nesta sexta-feira, dia 5, a classificação final do processo seletivo para a contratação de estagiários da Câmara Municipal de São Roque no site (www.camarasaoroque.sp.gov.br ). A homologação será no dia 8 de maio.

Lista definitiva de bolsas da FAC

A lista definitiva com os contemplados pelo programa de bolsas de estudo da FAC já está disponível para consulta no site da Prefeitura de São Roque.



Interessados devem acessar o portal do município

(www.saoroque.sp.gov.br), e em seguida procurar a área “Bolsas de Estudo FAC São Roque”. Neste ano a Prefeitura de São Roque beneficiou 288 alunos da faculdade com o auxílio.

Dia “D” da vacinação da gripe

No dia 13 de maio, acontecerá o “Dia D” de mobilização contra a Gripe, em todas as unidades municipais de saúde, das 8h às 17h.