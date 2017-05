Reunião na prefeitura começa a definir as Festividades de Agosto 2017

Foi realizada na última semana uma reunião entre os administradores municipais e representantes da segurança e saúde para a definição de detalhes da tradicional Festa de Agosto do ano de 2017. Reuniram-se com o prefeito Claudio Góes, os membros das diretorias de Turismo, Saúde, Obras, Planejamento, Jurídico, Gabinete, os Chefes da Divisão de Fiscalização, Trânsito e Cultura e representantes do Conselho Tutelar. Também estiveram presentes os Festeiros, Bombeiros, Polícia Militar, Guarda Municipal e pessoas diretamente envolvidas na realização da maior festa da região.

Os principais assuntos discutidos na reunião foram: mudança na localização dos banheiros, volta do sistema de pontuação por parte da Vigilância Sanitária quanto a higiene e qualidade dos produtos comercializados pelas barracas, orientação dos bares no entorno do Largo dos Mendes quanto a proibição de venda de bebidas alcoólicas a menores, fechamento dos banheiros do Largo dos Mendes durante a festa, o cumprimento de horário de encerramento, segurança nos brinquedos do parque de diversões, além da proibição da execução de som nas barracas.

Outros assuntos voltados à estruturação e organização da festa também fizeram parte da pauta.