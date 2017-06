Dia 17/6 com saída às 10h, e concentração no bairro Santo Antônio. Retorno no dia 18/6 com entrada dos romeiros em São Roque prevista para 18h. Churrasco na ida e na volta no Farolete de 12h30 até 14h.

Informações com Priscila pelo telefone: (11) 995779382.