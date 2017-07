Rompimento de adutora provoca deslizamento e diversos acidentes nesta manhã

Na manhã desta quarta-feira, 19, uma adutora da Sabesp se rompeu na altura do Km 63,5 da Raposo Tavares provocando um deslizamento de terra, desmoronamento de uma rua e parte de uma casa no bairro São Rafael, em São Roque. Além disso, dez veículos que passaram pelo local do deslizamento derraparam na pista logo em seguida na região da Vila Nova.

A casa que deslizou fica localizada na Rua Uruguai e felizmente ninguém ficou ferido. Por precaução, a Defesa Civil interditou esta casa e mais outras cinco, que ficam localizadas na rua.

Segundo informações apuradas no local, os carros podem ter deslizado devido a algum resíduo despejado na pista, pois todos eles apresentaram o mesmo problema logo aós passar pelo vazamento.

Testemunhas relatam que viram dois pedestres passando pela calçada no momento do deslizamento, mas esta possibilidade já está quase totalmente descartada, assim como o atingimento de algum veículo. A Polícia e o Corpo de Bombeiros estão no local verificando se há alguma pessoa ferida.

Nossa equipe de reportagem está no local e apura novas informações.