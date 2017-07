Rotary Club São Roque Estância realiza cerimônia de posse de diretoria para o ano rotário 2017-2018

No dia 14/07 o Rotary Club de São Roque – Estância realizou a Reunião Festiva de Transmissão de Cargo e Posse da presidente Eleita Lilian Kimura e Conselho Diretor para o Ano Rotário 2017-2018, no Restaurante Vila Don Patto, que contou com a presença de autoridades rotárias como o Governador Distrital 2016-2017 Benedito Celso de Oliveira Moreira e Coordenadora Distrital das Associações de Famílias de Rotarianos e Casas da Amizade 2016-2017 Terezinha Aparecida Costa Moreira, vice-prefeito professor Weber, Vereador Julio Mariano e representantes de entidades e imprensa de São Roque, rotarianos de diversos clubes, amigos e familiares.

Após a cerimônia de abertura o presidente 2016-2017 Antonio Carlos Panzarini fez um breve relato dos eventos e projetos realizados durante a sua gestão, ressaltando os projetos humanitários voltados à comunidade, dentre as quais citou a “Campanha Doar Faz Bem” que beneficiou o Lar Mãe da Providência com a doação de gêneros alimentícios, Campanha “SOS Santa Casa” que reformou as poltronas e cadeiras da Maternidade da Santa Casa de São Roque, doação de cadeiras de banho, cadeiras de rodas, eletrodomésticos e purificador de água para a APAE-SR através de Programas de Subsídio Distrital da Fundação Rotária, além de doações de lanches para as equipes das Campanhas de Vacinações, doação de alimentos para o Gábata – Entidade voltada a recuperação de dependentes químicos, entre outros.

Além disso, o presidente Antônio Carlos prestou homenagem ao companheiro Marcos Vinícius Fernandes De Lucca com a entrega do Distintivo e Título Paul Harris, título este concedido graças às contribuições à Fundação Rotária durante a sua gestão, ressaltando o dom do servir que o companheiro herdou de seus avós maternos Sr Jair Fernandes e Niobe Carlassara Fernandes, muito dedicados e atuantes às causas humanitárias.

Também foi prestada homenagem à Governadora Assistente 2016-2017 Área 8 companheira Olinda Kobayashi do Rotary Club de Piedade-Cerejeiras pelo seu apoio, ensinamentos e dedicação ao clube.

Como 1º ato, a Presidente solicitou às suas filhas Marcela e Flávia que conduzissem o banner apresentando o Lema Rotário para 2017-2018 “O Rotary Faz a Diferença” do Presidente de Rotary International Ian Riseley da Austrália, e em seguida deu posse ao seu Conselho Diretor, sendo Past-Presidente e Comissão de Administração Antonio Carlos Panzarini, vice-presidente e Comissão da Fundação Rotária Cristina Panzarini, secretária Vera Lúcia Barrella, tesoureiro Osmar Zandoná, protocolo Cristiane Aparecido Varise, Comissão de Desenvolvimento de Quadro Associativo Alessandra Rodrigues da Silva, Comissão de Projetos Humanitários José Rubens Leite, Comissão de Imagem Pública Carmen Ilca de Almeida Vianna, Comissão de Novas Gerações Sandra Regina Vazoller Leite, além dos membros das Comissões, os companheiros Renato Lovisolo, Leila Maria de Oliveira Camilo, Marcos Vinícius Fernandes De Lucca e Edson Donizetti Varise.

Encerrando a reunião, a Presidente Lilian agradeceu a confiança e apoio dos companheiros, e solicitou o comprometimento no servir às causas humanitárias e objetivos rotários, fazendo a diferença neste próximo ano!